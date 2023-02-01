Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за видео с издевательствами над инвалидом

СК заинтересовался ситуацией в школе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после видео, на котором школьники грубо шутят над сверстником-инвалидом.

- В социальной сети сообщается о том, что ученик 8 класса совершает противоправные действия в отношении мальчика-инвалида в одной из школ города Санкт-Петербурга, записывает их на видео и выкладывает в социальные сети, - говорится в сообщении ведомства.

Также, Следственный комитет организовал процессуальную проверку после случившегося. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Глава регионального СК по результатам проверки предоставит доклад об окончательных результатах.

Напомним, у мальчика нет обеих ног, он ходит над протезах. Это и стало поводом для шуток. По словам мамы, школьник слишком добрый и не держит зла на обидчиков.