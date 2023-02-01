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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 19:30

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за видео с издевательствами над инвалидом

Ведомство проводит проверку после случившегося
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК заинтересовался ситуацией в школе Петербурга

СК заинтересовался ситуацией в школе Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после видео, на котором школьники грубо шутят над сверстником-инвалидом.

- В социальной сети сообщается о том, что ученик 8 класса совершает противоправные действия в отношении мальчика-инвалида в одной из школ города Санкт-Петербурга, записывает их на видео и выкладывает в социальные сети, - говорится в сообщении ведомства.

Также, Следственный комитет организовал процессуальную проверку после случившегося. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Глава регионального СК по результатам проверки предоставит доклад об окончательных результатах.

Напомним, у мальчика нет обеих ног, он ходит над протезах. Это и стало поводом для шуток. По словам мамы, школьник слишком добрый и не держит зла на обидчиков.