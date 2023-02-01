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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 20:07

Два жителя Ленобласти украли из модного бутика одежду за 30 тысяч рублей

Злоумышленников задержали росгвардейцы
Анастасия НУРАДИЛОВА
Злоумышленников задержали росгвардейцы

Злоумышленников задержали росгвардейцы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали мужчин, которые воровали брендовую одежду из торгового центра. Инцидент произошел в Выборгском районе города на проспекте Энгельса. Злоумышленники вынесли из ТЦ вещи стоимостью 30 тысяч рублей.

- Сотрудники торгово-развлекательного комплекса нажали кнопку тревожной сигнализации, и на место приехали сотрудники Росгвардии, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сначала росгвардейцы задержали только одного мужчину, а второй успел скрыться с места происшествия. Но персонал бутика запомнил его приметы. Позже его задержали около припаркованного автомобиля возле торгового центра. В машине нашли остальные пакеты с модной одеждой.

Отряд вневедомственной охраны отвез задержанных в отдел полиции.