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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 20:39

Спасатели Ленобласти эвакуировали на берег трех пропавших на льду рыбаков

Мужчины заблудились на Ладожском озере
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчины заблудились на Ладожском озере. Фото: поисково-спасательная служба ЛО

Мужчины заблудились на Ладожском озере. Фото: поисково-спасательная служба ЛО

Спасатели Ленинградской области смогли предотвратить настоящую трагедию. Им поступило сообщение о том, что на льду Ладожского озера пропали три рыбака. Специалисты сразу отправились на поиски.

- Трое рыбаков заблудились в районе острова Зеленец. Им на помощь отправились спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга, - говорится в сообщении пресс-службы аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Специалисты провели поисковые работы, и в ходе них нашли пропавших. Спасателями они эвакуированы на берег. Из-за того, что такие ситуации случаются часто, специалисты напоминают, что выходить на лед опасно. Ведь не всегда такая история может завершиться счастливым концом.