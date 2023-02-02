Волонтеры Петербурга ищут женщину, пропавшую в новогоднюю ночь. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Спасатели поискового отряда «Лиза Алерт» ищут женщину, которая пропала в Петербурге в новогоднюю ночь. Она ушла из дома и не вернулась. Ориентировка с фотографией пропавшей появилась в официальном сообществе отряда во «ВКонтакте».

- 35-летнюю петербурженку ищут второй месяц. Невысокая женщина возможно носит очки, - говорится в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей жительницы Петербурга – 162 сантиметра. Она худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и карими глазами. В день исчезновения она была одета в черное пальто, черные штаны, черные сапоги и розовую шапку. При себе у женщины был черный рюкзак.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы помогать в распространении листовок и в случае необходимости смогут отправиться на поиски женщины.