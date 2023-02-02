Снег и до -2 градусов обещают в Петербурге в четверг, 2 февраля

Конец недели будет снежным. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Небольшое похолодание пришло в Петербург. Во второй день последнего месяца календарной зимы температура все же станет отрицательной. Но не слишком сильно. В течение суток синоптики обещают от ноля до -2 градусов.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием центральной части циклонического вихря. В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Учитывая погоду, пешеходам и водителям стоит быть особенно внимательными - на дорогах и тротуарах гололедица. Зато ветра почти нет. Атмосферное давление продолжит расти и приблизится к норме, но немного не дотянет до нее, составив 754 мм ртутного столба.

В пятницу прогноз также обещает снег и до -4 градусов.