Почти 9 миллионов рублей накоплений нужно петербуржцам для спокойной жизни

Жителям Петербурга нужно больше всех. Денег на счете. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга оказались самыми «жадными» в вопросах финансовой независимости. Отвечая на вопрос, сколько денег им надо для материальной свободы, жители Северной столицы назвали самую большую сумму среди всех Россиян. Даже больше, чем москвичи.

- Самую высокую оценку размеру сбережений для финансовой свободы дали жители Санкт-Петербурга (8,7 млн рублей), Москвы (7,4 млн), Ярославля (5,3 млн), - пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «СберСтрахование жизни».

В среднем по стране показатель составил 4,3 млн рублей. То есть жители Петербурга оказались в два раза более жадными или более запасливыми и дальновидными, это как посмотреть.

Обрести финансовую независимость и спокойную жизнь должна достойная зарплата – 133 тысячи рублей для Петербурга. А также дополнительный постоянный доход, сдача недвижимости в аренду, например, и та самая денежная «подушка» - собственные накопления.

Сам опрос проводился в январе 2023 года среди 11 тысяч жителей городов с населением выше полумиллиона человек.