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НовостиЭкономика2 февраля 2023 5:06

Почти 9 миллионов рублей накоплений нужно петербуржцам для спокойной жизни

Петербуржцы обогнали москвичей по размерам «подушки» для финансовой независимости
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Жителям Петербурга нужно больше всех. Денег на счете.

Жителям Петербурга нужно больше всех. Денег на счете.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Петербурга оказались самыми «жадными» в вопросах финансовой независимости. Отвечая на вопрос, сколько денег им надо для материальной свободы, жители Северной столицы назвали самую большую сумму среди всех Россиян. Даже больше, чем москвичи.

- Самую высокую оценку размеру сбережений для финансовой свободы дали жители Санкт-Петербурга (8,7 млн рублей), Москвы (7,4 млн), Ярославля (5,3 млн), - пишет РБК со ссылкой на данные опроса сервиса «СберСтрахование жизни».

В среднем по стране показатель составил 4,3 млн рублей. То есть жители Петербурга оказались в два раза более жадными или более запасливыми и дальновидными, это как посмотреть.

Обрести финансовую независимость и спокойную жизнь должна достойная зарплата – 133 тысячи рублей для Петербурга. А также дополнительный постоянный доход, сдача недвижимости в аренду, например, и та самая денежная «подушка» - собственные накопления.

Сам опрос проводился в январе 2023 года среди 11 тысяч жителей городов с населением выше полумиллиона человек.