Перебои с поставками лекарств в аптеки отмечаются в Петербурге

Аптекари жалуются на перебои с поставками лекарств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургские фармацевты жалуются на нерегулярность поставок ряда популярных препаратов. По словам участников рынка, явного дефицита «здесь и сейчас» не наблюдается, но перебои с завозом лекарств есть. Иногда это может приводить к отсутствию того или иного препарата в продаже. Сами петербуржцы жаловались, что периодически исчезают «Амоксиклав», «Супракс», «Нурофен» и другие лекарства.

- Ситуация с комбинированными антибиотиками на основе амоксициллина, например, связана с нехваткой сырья, которое производится в Китае, - пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на экспертов рынка.

Другие причины для потенциального дефицита – ажиотажный спрос. В декабре тот же «Нурофен» скупали в 2,5 раза быстрее, чем обычно. Кто-то брал впрок, другим не оставалось. Третий момент – государственное регулирование цен на лекарства. Иногда производителю становится просто невыгодно выпускать препарат по низкой цене, и он исчезает из продажи.

При этом, по словам чиновников Комитета по здравоохранению, при отсутствии импортных лекарств всегда есть альтернатива в виде отечественных. А трудности могут возникать из-за проблем с логистикой. Так уже было весной прошлого года.