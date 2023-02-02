Пьяный мужчина с ножом бросался на работников супермаркета в Ленобласти / Фото: Росгвардия

В городе Луга, что в Ленинградской области, пьяный и неадекватный мужчина устроил переполох в гипермаркете. Посетитель расхаживал по торговому залу, хватал продукты с полок, а после и вовсе достал нож и стал размахивать им и бросаться на сотрудников магазина. Об этом рассказали в Росгвардии.

- 1 февраля около 15:30 часов мужчина, находясь в пьяном виде в торговом зале магазина на проспекте Урицкого, обозначил себя неадекватным поведением, а затем и вовсе достал нож. На замечания кассира отреагировал агрессивно, угрожая расправой, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники нажали на кнопку тревоги. Приехали росгвардейцы и задержали ранее судимого 33-летнего гражданина. Сотрудники гатчинского отдела вневедомственной охраны обезоружили злодея и надели на него наручники. Доставлен в отдел полиции..