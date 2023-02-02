Каршеринг целиком упал в яму у теплоцентрали на севере Петербурга

Каршеринг "наелся и спит" в яме на Есенина. Фото: vk.com/spb_today

Машину в яме с удивлением обнаружили с утра жители улицы Есенина. На боку в траншее мирно «спал» каршеринг. Машина пробила ограждение, которое выставили ремонтники, занимавшиеся реконструкцией магистральной теплосети.

- 2 февраля около 03:00 неизвестный водитель, управляя каршерингом, выехал на тротуар, пробил ограждения и съехал в траншею в месте производства работ по реконструкции магистральной тепловой сети на улице Есенина, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Водитель прокатной машины не стал дожидаться полиции и ушел с места ДТП. Сейчас его ищут. Сама теплоцентраль не пострадала, машина удачно нырнула в яму, не задев трубы. Теперь подрядной организации придется ждать кран, чтобы вынуть каршеринг из траншеи. На месте и представители прокатной конторы.

- ДТП на сроках проведения реконструкции теплосети не отразится, - заверили энергетики.