9 сантиметров снега выпало в Петербурге в начале февраля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последний зимний месяц принес в Санкт-Петербург зимнюю погоду. С начала февраля 2023 года в городе пошел снег. Уже 1 числа высота снежного покрова в Северной столице составила 9 сантиметров. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В первый день февраля в Санкт-Петербурге восстановился снежный покров, и его высота по данным городской метеостанции составила 9 сантиметров. За прошедшие сутки высота снежного покрова изменилась мало, - сообщил синоптик.

2 февраля в Петербурге снова небольшой снег и облачная погода. На дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха от нуля до минус 2 градусов, по Ленинградской области от нуля до 5 градусов мороза.