Кандидат наук отсудил 650 тысяч рублей сломанную ногу на гололеде в Петербурге

Петербуржец отсудил 650 тысяч рублей за падение на гололеде. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Петербурга отсудил 650 тысяч рублей у коммунальщиков за падение на гололеде. В феврале прошлого года мужчина неудачно поскользнулся у дома на проспекте Науки. Результатом стал тяжелый перелом ноги.

- Истец рассказал, что 23.02.2022 в результате падения на гололеде на пешеходной части тротуара вдоль проспекта Науки, им была получена травма в виде множественного закрытого перелома голени, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Пострадавшим оказался педагог, кандидат филологических наук. Он две недели пролежал в больнице без движения и перенес три операции. А в результате полученной травмы так и не смог полностью восстановиться, что лишило его возможности вести привычный образ жизни и труда.

За потерю работы и вред здоровью мужчина потребовал компенсацию с коммунальщиков. Представители коммунальной службы пытались откреститься от ответственности, но суд встал на сторону петербуржца, присудив ему всю сумму полностью.