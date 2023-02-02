Трупы отца и сына нашли в квартире под Всеволожском в Ленобласти

Отца и сына нашли мертвыми под Всеволожском Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области под городом Всеволожск нашли трупы отца и сына. Жительница ТСН "Городок" в поселке Кузьмоловский пожаловалась председателю правления на жуткий, трупный запах, который доносится из одной из квартир с ней по-соседству. После этого председатель обратился в полицию. Об этом 2 февраля 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером 1 февраля в местную полицию поступило сообщение от 46-летней председателя правления. Женщина поведала о трупном запахе из квартиры дома 8 по улице Рядового Леонида Иванова, в которой проживали две мужчин. При этом глава товарищества уточнила, что мужчины вели асоциальный образ жизни, - рассказал источник.

Полицейские отправились проверить указанную квартиру, хозяином которой является 42-летний безработный мужчина. Наружная металлическая дверь в квартиру была открыта, вторая заперта изнутри. Вскрыв дверь, стражи порядка нашли внутри трупы хозяина и его 82-летнего отца. Тела были с гнилостными изменениями без внешних признаков насильственной смерти.

Трупы направлены в морг для установления причин смерти.