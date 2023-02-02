Ограничение движения по дамбе Петербурга введены 2 февраля

По дамбе ограничили движение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водителей Петербурга и Ленобласти предупреждают об ограничении движения по кронштадтской дамбе. 2 февраля будет частично перекрыт проезд по внешнему кольцу КАД в районе 134 километра.

- 2 февраля 2023 года на Финской стороне (внешнее кольцо) 134 километра КАД будет закрыто движение по левой и средней полосам, - сообщает пресс-служба Комплекса защиты Петербурга от наводнений (КЗС).

У водителей заранее просят прощения за доставленные неудобства и советуют заранее смотреть дорожную ситуацию по онлайн-сервисам и навигаторам.

Напомним, что с утра 2 февраля в Петербурге произошел сбой в работе городских сервисов, из-за чего платные парковки стали временно бесплатными.