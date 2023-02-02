Движение автомобилей ограничат в трех районах Петербурга с 4 февраля Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 4 февраля 2023 года ограничат проезд в трех районах города. Ограничения затронут Колпинский, Московский и Фрунзенский районы. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- С 4 по 10 февраля в Колпинском районе за время работ по строительству газопровода будет ограничено движение на перекрестке Вознесенского шоссе и Водопадной улицы в городе Колпино, - сообщили и инспекции.

В Московском районе с 4 по 7 февраля будет закрыт проезд по улице Решетникова от Сызранской улицы до тупика.

В соседнем Фрунзенском районе на время ремонта трамвайных путей с 4 февраля по 8 июля ограничат проезд транспорта по Бухарестской улице от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской улицы.

В связи с ограничениями автомобилистов просят быть внимательными и заранее продумывать свои маршруты.