Стоянка у Московского вокзала стала самой загруженной платной парковкой в Петербурге

Автомобилисты чаще всего парковались на стоянке у Московского вокзала. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В петербургском Комитете по транспорту подвели итоги работы городских платных парковок. Но речь не о тех местах для индивидуальной стоянки, которые организованы вдоль улиц в Центральном и Адмиралтейском районах, а о стоянках, рассчитанных на несколько машин разом. У Московского вокзала, например. Она и стала самой популярной.

- С июля средняя заполняемость автостоянки на Лиговском увеличилась в два раза, рассказал «Петербургскому дневнику» замглавы Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

А вот на Греческой улице, на которой стоянка расположена с тыльной стороны БКЗ «Октябрьский», загруженность снизилась на семь процентов.

На площади Островского парковаться стаи чаще на 35 процентов. Но Казанской площади процент заполняемости снизился на три процента. Причиной, как считают специалисты, стало окончание «высокого» туристического сезона.

При этом появление зоны платной парковки, той самой на улицах с синец разметкой, почти не сказалось на работе платных стоянок. Они как пользовались спросом, так и пользуются. Что объяснимо, у Московского вокзала, например, машину оставить больше негде.