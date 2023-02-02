Ленобласть впервые обогнала Петербург по количеству построенного жилья

Ленобласть впервые обогнала Петербург по объёму построенного жилья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ленинградская область впервые обогнала Санкт-Петербург по объему построенного жилья. В 2022 году в регионе было введено 3,96 миллионов квадратных метров жилплощади, а в городе - 3,5 миллионов "квадратов". При этом, в области в основном все пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Частных домов было построено на 2,6 миллиона "квадратов". Об этом 2 февраля 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- Ограничения (в первую очередь закрытые границы) стали причиной всплеска интереса к загородной недвижимости и в 2020, и в 2021, и в 2022 годах. Даже несмотря на то, что стоимость земельных участков для покупателей росла в пределах 20–30% каждый год, - приводит издание слова экспертов.

Как говорят участники рынка, кроме пандемии есть и другие причины всплеска активности ввода ИЖС. Например, действующая программа "дачной амнистии", по которой можно поставить на учет не зарегистрированные ранее дома.