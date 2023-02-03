Автомобилисты смогут экономить до 3 рублей с каждого литра топлива

Фото: Киселева Екатерина/Сеть АЗС «Газпромнефть».

С 1 по 28 февраля 2023 года на АЗС сети «Газпромнефть» в центральном регионе и на юге России при заправке бензином, дизелем и сжиженным углеводородным газом (СУГ) от 30 литров скидка составит 1 рубль с каждого литра.

Еще больше преимуществ у любителей кофе. Одновременная оплата топлива и кофе наличными или банковской картой на кассе увеличивают скидку до 2 рублей с каждого литра. А при оплате с помощью «Системы быстрых платежей» или мобильного приложения «АЗС Газпромнефть» выгода возрастает до 3 рублей с литра.

На сервисных станциях сети акция действует при оплате топлива наличными, банковской картой, через «Систему быстрых платежей» или с помощью мобильного приложения «АЗС Газпромнефть» без использования бонусов. На автоматических – только в случае безналичной оплаты.

Воспользоваться предложениями можно любое количество раз. При этом, максимальный объем единовременной заправки бензином и СУГ ограничен 50 литрами, дизелем – 100 литрами.

Напомним, что накопленные бонусы программы лояльности «Нам по пути» можно использовать для оплаты любых товаров на АЗС сети «Газпромнефть» по курсу 1 бонус = 1 рубль. Самый простой способ присоединиться к программе – выпустить бесплатную карту лояльности в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», доступном для Android и iOS.

*С подробной информацией об акции можно ознакомиться по ссылке, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS или по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС «Газпромнефть», участвующих в Акции.

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