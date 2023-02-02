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НовостиАвто2 февраля 2023 11:00

Трассу «Кола» в Ленобласти перекроют ради эвакуации аварийной фуры

Работы будут проводить ночью в Лодейнопольском районе
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Мурманское шоссе перекроют из-за эвакуации фуры. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Мурманское шоссе перекроют из-за эвакуации фуры. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Водителей Петербурга, Ленобласти и Карелии предупреждают о полном перекрытии движения по федеральной автодороге «Кола», она же Мурманское шоссе. В ночь на 3 февраля в Лодейнопольском районе из кювета будут убирать аварийную фуру.

- В связи с производством работ по эвакуации грузового транспортного средства с 0:30 до 1:30 будет полностью перекрыто движение на 211 километре федеральной трассы Р-21 «Кола», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На этом участке трассы вблизи границы с Карелией всего две полосы, по одной в каждую сторону. Поэтому перекрытие будет полным, объехать не получится. Водителей призывают заранее продумывать маршрут поездки.