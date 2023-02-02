Александр Беглов поздравил жителей Волгоградской области с 80-летием победы в Сталинградской битве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2 февраля 2023 года отмечается годовщина победы в Сталинградской битве - 80 лет. С этим знаковым и важным событием жителей Волгоградской области поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отметив, что битва стала одним из величайших сражений Великой Отечественной войны.

- Битва под Сталинградом укрепила моральный дух армии и народа, вселила веру в скорейшее освобождение страны от нацистских захватчиков, - отметил Беглов. - Наши города по праву носят гордое звание «городов-героев». Мы вместе храним память о подвиге нашего народа. В этом году мы со всей страной отметили 80-летие прорыва блокады Ленинграда – первой крупной победы нашей армии в 1943 году.

Градоначальник Северной столицы добавил, что подвиг Сталинграда стал символом беспримерного мужества, несгибаемой силы духа народа, его патриотизма и любви к Отечеству.