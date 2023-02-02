Более 20 остановок переименовали в Петербурге по просьбе горожан

По просьбам петербуржцев в 2022 году переименовано более 20 остановок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в 2022 году по просьбе горожан было переименовано 24 остановки общественного транспорта. Петербуржцы предложили новые названия для остановок, так как они не соответствовали фактическому расположению. Об этом 2 февраля 2023 года рассказали в комитете по транспорту.

- Новые названия получили 24 остановки общественного транспорта в семи районах Петербурга: Выборгском, Калининском, Кировском, Кронштадтском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском, - рассказали в Смольном.

Речь идет о таких случаях, когда на местности произошли изменения, а названия остановок остались старыми. Так, осле строительства жилых домов на месте корпусов абразивного завода «Ильич», название остановки «Абразивный завод «Ильич» было изменено на «Белоостровская улица, 10».

Также к конце января прошло очередное заседание, на котором было принято с 1 февраля изменить названия еще 20 остановочных пунктов в разных районах города и в пригородной зоне.