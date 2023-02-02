Суд лишил водительских прав петербуржца с эпилепсией

Петербуржца с эпилепсией лишили прав. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Петербурга добилась лишения прав мужчины, который страдает эпилепсией. С таким диагнозом запрещено водить машину, так как припадок может случиться в любой момент. Это ставит под угрозу жизнь не только самого водителя, но и других участников движения. В том числе пешеходов.

- Установлено, что мужчина, имея право управления транспортным средством, состоит на диспансерном учете с диагнозом «эпилепсия», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Несоответствие были обнаружено в ходе регулярной проверки, которой занимается ведомство. По результатам инспекций периодически лишают прав наркоманов, алкоголиков и людей с психическими отклонениями.

И в этот раз суд встал на сторону прокуратуры, аннулировав выданные права. Теперь житель Невского района официально стал пешеходом.