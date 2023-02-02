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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 13:15

«Газель» намоталась на столб под Петербургом

Водитель чудом остался жив после жесткого ДТП
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
«Газель» намоталась на столб под Петербургом

«Газель» намоталась на столб под Петербургом

Фото: СОЦСЕТИ

Под Санкт-Петербургом произошло жесткое ДТП. В Петергофе "Газель" вылетела с дороги на обочину и буквально намоталась на фонарный столб. Авария произошла днем 2 февраля 2023 года. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- "Газель" намоталась на столб на улице Демьяна Бедного в Петергофе, - рассказал свидетель ДТП.

Чудом водитель "Газели", несмотря на такую жесткую аварию, остался жив. Пострадал ли он, не уточняется.

Как именно произошла страшная авария, не сообщается. Вероятно водитель грузового автомобиля не справился с управлением на заснеженной дороге и машину вынесло с проезжей части прямиком в столб.

На данный момент службы уже на месте и разбираются с последствиями ДТП.