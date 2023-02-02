Учитель математики из Ленобласти погиб в ходе специальной военной операции

Учитель математики и физики из Ленобласти погиб в ходе СВО Фото: СОЦСЕТИ

Учитель математики и физики из Сланцевского района Ленинградской области погиб в ходе специальной военной операции. Андрей Алексеевич Пигарев отправился в зону боевых действий добровольцев. Погиб он 17 января. Об этом рассказали в школе МОУ " Новосельская ООШ", где он преподавал с 2016 года.

- В коллективе Андрей Алексеевич пользовался уважением. Всегда был готов прийти на помощь. Именно эта черта характера и подтолкнула его к решению пойти добровольцем.. Светлая память об Андрее Алексеевиче навсегда останется в наши сердцах, - отметили в школе.

В администрации Сланцевского муниципального района добавили, что педагог был настоящим патриотом, честным и мужественным человеком. Героем с большой душой и открытым сердцем. В администрации также выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего.