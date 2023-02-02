В комитете по образованию Петербурга назвали постановочным видеоролик с травлей безногого мальчика-скейтбордиста Фото: СОЦСЕТИ

В комитете по образованию Санкт-Петербурга рассказали, что видеоролик с травлей безногого мальчика-скейтбордиста в школе №173 Петроградского района - постановочный. В ведомстве пояснили, что дети договорились снять такое видео для блога одного из ребят и целенаправлено не хотели никого оскорблять.

- Установлено, что видео постановочное и снято детьми по договоренности. Несмотря на это, ситуация требует серьезного анализа, изменению подходов к воспитательной работе, работе школьного психолога и социального педагога. На это уже указано руководству школы и администрации Петроградского района, - рассказали в комитете.

Тем не менее, инцидент находится на контроле комитета. Сотрудники ведомства собираются проанализировать работу школы и оказать помощь в решении возникших трудностей.

Напомним, что ролик, появившийся в сети, вызвал настоящий скандал. В нем подростки грубо шутят над мальчиком, который потерял ноги в раннем детстве.