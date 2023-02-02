Музей, посвященный подвигу экипажа крейсера «Варяг», откроется в Кронштадте

В парке "Патриот" откроют интерактивный музей по крейсеру "Варяг". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

9 февраля в кронштадтском парке «Патриот» откроется еще один объект. Это будет интерактивный музей, посвященный легендарному крейсеру «Варяг» и подвигу его экипажа, ушедшего на дно вместе с кораблем, но не сдавшимся врагу.

- Проект «Главный калибр» – это инновационный музей, посвященный подвигу экипажа крейсера «Варяг». С помощью современных мультимедийных технологий посетители смогут стать участниками боя при Чемульпо, 27 января 1904 года, - пишет «Петербургский дневник».

Музей создан в старом военном укреплении, над которым смонтирована стилизованная рубка корабля с пушкой и смотровая площадка.

Внутри установлены мультимедийные экраны, с помощью которых можно узнать историю и характеристики крейсера, а также стать участником легендарного сражения. Для этого в музее есть очки виртуальной реальности.