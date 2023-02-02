Мужчину задержали за изнасилование 14-летней девочки в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании школьницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали мужчину за изнасилование 14-летней девочки. Подозреваемым оказался 32-летний житель Красногвардейского района. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Об этом 2 февраля 2023 года рассказали в Следственном комитете города.

- По версии следствия, подозреваемый 8 июля 2022 года в квартире одного из домов, расположенного на Муринской дороге, применив физическую силу, изнасиловал 14-летнюю школьницу, с которой ранее познакомился в интернете, - рассказали в ведомстве.

Насколько известно, пострадавшая девочка молчала полгода. 1 февраля она пришла в поликлинику и пожаловалась на недомогание, а также рассказала о том, что была изнасилована. После этого началась проверка.

Во время обыска дома у подозреваемого мужчины были обнаружены наркотики. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.