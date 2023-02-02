Петербург стал лидером рейтинга c самыми интересными музеями в стране

Петербург занял первое место в рейтинге городов России с самыми интересными музеями Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург в очередной раз подтвердил свой статус Культурной столицы. Город на Неве стал лидером рейтинга городов страны с самыми интересными музеями. Об этом 2 февраля 2023 года сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский со ссылкой на "Город+".

- Петербург занял первое место в рейтинге городов России с самыми интересными музеями. Так считают аж 68 процентов опрошенных. На втором и третьем местах расположились Москва и Севастополь, - говорится в сообщении.

Гости, которые интересуются музеями, выставками, концертами, театрами, а также различными другими концертными мероприятиями, приезжают в Северную столицу вместе со своими семьями с детьми, а также и с друзьями. Кроме того, 87% культурно-познавательных туристов рекомендуют друзьям посетить город на Неве.