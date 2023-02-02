Избиение пациента санитаром Мариинской больницы Петербурга попало на видео

В больницу мужчину привезли на скорой Фото: Артем КИЛЬКИН

Избиение пациента в Мариинской больнице попало на камеры видеонаблюдения. Напомним, мужчина попал в вытрезвитель после клуба, куда его не пустили. По словам персонала медучреждения, пациент начал буянить и оскорблять сотрудников. Санитар усмирил его ударом.

- В крови у пострадавшего пациента были обнаружены этанол и психоактивные вещества. Он пытался вылезти в окно. Однако это ни в коем случае не оправдывает поступок санитара, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе Мариинской больницы.

Санитара уволили в тот же день, когда он избил пациента. Напомним, сам мужчина отрицает, что в тот день был пьян. По его словам, перед клубом он выпил всего пару бутылок пива, был аккуратно одет. Но в заведение его не пустили, а вместо этого брызнули в лицо перцовым баллончиком. Очевидцы вызвали мужчине скорую: так он попал в больницу.