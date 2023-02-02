СК Ленобласти проводит проверку из-за найденных в квартире тел отца и сына Фото: Артем КИЛЬКИН

Во Всеволожском районе Ленобласти в поселке Кузьмоловский 1 февраля найдены тела двух мужчин – отца и сына. По факту случившегося СУ СКР по Ленобласти проводит проверку. Известно, что мужчина с сыном постоянно проживали в той же квартире, где обнаружены трупы.

- На телах нет признаков насильственной смерти. Для того, чтобы их найти, пришлось вскрыть входную дверь, которая была закрыта на замок, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

На месте происшествия также были найдены бутылки из-под алкогольных напитков. Следователи проводят доследственную проверку. Специалисты уже назначили необходимые экспертизы. После проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и принято процессуальное решение.