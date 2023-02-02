Светлана Журова назвала изуверскими условия, выдвинутые спортсменам России перед Олимпиадой

Светлана Журова поставила под сомнение любезность американцев насчет допуска российских спортсменов к Олимпиаде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы от Ленобласти Светлана Журова высказалась о том, что российских спортсменов могут допустить к следующей Олимпиаде. Ранее о возможном участии наших атлетов заявили в МОК, но только в нейтральном статусе. Как рассказала Журова online47.ru, не стоит рассчитывать на то, что Запад не вставит спортсменам из России палки в колеса. Она уверена, что от них потребуют публично осудить спецоперацию.

- Если нас примут, то выставят огромный список условий, который будет сложно выполнить, - убеждена депутат. – Я считаю, что наших спортсменов могут даже заставить перед лицом всей мировой общественности публично отречься от страны. Получается такая изуверская история.

К слову, сами американцы клянутся, что хотят соревноваться с сильнейшими спортсменами мира, поэтому им важно видеть россиян на турнире. Журова предполагает, что атлеты из США лукавят. Как будет на практике – узнаем летом 2024 года в Париже, где и продут соревнования.