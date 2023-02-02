Строительство нового канализационного коллектора началось на Петровском острове

Диаметр нового коллектора составит от 800 до 1500 миллиметров Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый канализационный коллектор появится на Петровском острове. Его строительство уже началось. С помощью коллектора получится ликвидировать прямые выпуски в Ждановку и Малую Неву. Сточные воды острова будут очищены на 100 процентов. Из-за этого улучшится экологическая обстановка в Петроградском районе.

- Благодаря масштабным проектам, которые мы реализовали за последние годы, уровень очистки сточных вод в Петербурге достиг 99,7%, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Диаметр нового коллектора составит от 800 до 1500 миллиметров, а общая протяженность – 1,9 километров. Сети будут прокладывать под проезжей частью, поэтому во время некоторых работ планируется ограничивать автомобильное движение. Строительство завершат до конца 2024 года.