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НовостиОбщество2 февраля 2023 17:11

Строительство нового канализационного коллектора началось на Петровском острове

Он необходим для очистки сточных вод
Анастасия НУРАДИЛОВА
Диаметр нового коллектора составит от 800 до 1500 миллиметров

Диаметр нового коллектора составит от 800 до 1500 миллиметров

Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый канализационный коллектор появится на Петровском острове. Его строительство уже началось. С помощью коллектора получится ликвидировать прямые выпуски в Ждановку и Малую Неву. Сточные воды острова будут очищены на 100 процентов. Из-за этого улучшится экологическая обстановка в Петроградском районе.

- Благодаря масштабным проектам, которые мы реализовали за последние годы, уровень очистки сточных вод в Петербурге достиг 99,7%, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Диаметр нового коллектора составит от 800 до 1500 миллиметров, а общая протяженность – 1,9 километров. Сети будут прокладывать под проезжей частью, поэтому во время некоторых работ планируется ограничивать автомобильное движение. Строительство завершат до конца 2024 года.