Единый абонемент для проезда в электричках появился в Петербурге и Ленобласти
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Жители Петербурга и Ленобласти с 1 февраля смогут пользоваться единым абонементом для проезда на пригородных электричках. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.
- На полигоне деятельности АО «СЗППК» вводятся в обращение абонементные билеты для проезда в пригородных поездах всех категорий: «Стандарт», «Комфорт» и «Ласточка», - говорится в сообщении.
С помощью абонемента жители Петербурга и Ленобласти смогут сэкономить на проезде в сравнении с покупкой разовых билетов. При использовании абонемента можно бесплатно провезти в вагоне пригородных поездов один велосипед.
Из-за появления новых абонементов с продажи сняли некоторые другие проездные документы. С этой информацией можно ознакомиться на вокзалах, а также на официальном сайте СЗППК.
КОНКРЕТНО
С продажи сняты проездные документы:
На полигоне деятельности АО «СЗППК»
- Все виды абонементных билетов для проезда в поездах «Ласточка»;
- «Ежедневно+»;
- «Рабочего дня+».
На Балтийском участке
- «Самсон»;
- «Вся Гатчина»;
- «Выгодный».
На Витебском участке направления
- «Пушкинский»;
- «Выгодный».
На Московском участке направления
- «Колпинский»;
- «Тосненский».
На Финляндском участке направления
- «Мельница».