Единый абонемент для проезда в электричках появился в Петербурге и Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга и Ленобласти с 1 февраля смогут пользоваться единым абонементом для проезда на пригородных электричках. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

- На полигоне деятельности АО «СЗППК» вводятся в обращение абонементные билеты для проезда в пригородных поездах всех категорий: «Стандарт», «Комфорт» и «Ласточка», - говорится в сообщении.

С помощью абонемента жители Петербурга и Ленобласти смогут сэкономить на проезде в сравнении с покупкой разовых билетов. При использовании абонемента можно бесплатно провезти в вагоне пригородных поездов один велосипед.

Из-за появления новых абонементов с продажи сняли некоторые другие проездные документы. С этой информацией можно ознакомиться на вокзалах, а также на официальном сайте СЗППК.

КОНКРЕТНО

С продажи сняты проездные документы:

На полигоне деятельности АО «СЗППК»

- Все виды абонементных билетов для проезда в поездах «Ласточка»;

- «Ежедневно+»;

- «Рабочего дня+».

На Балтийском участке

- «Самсон»;

- «Вся Гатчина»;

- «Выгодный».

На Витебском участке направления

- «Пушкинский»;

- «Выгодный».

На Московском участке направления

- «Колпинский»;

- «Тосненский».

На Финляндском участке направления

- «Мельница».