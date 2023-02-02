Авиабомбу времен Великой Отечественной войны нашли около музея-заповедника в Петергофе

Спасатели вывезли снаряд на специальный полигон. Фото: ГУ МЧС России по Петербургу

Авиабомба времен Великой Отечественной войны обнаружена около центрального входа в «Верхний сад» Государственного музея-заповедника «Петергоф». Снаряд был найден около десяти часов утра 2 февраля во время проведения ремонтных работ. На место происшествия приехали спасатели.

- Было установлено, что снаряд представляет собой авиабомбу ФАБ-50, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу.

В чрезвычайном ведомстве также рассказали, что в 15:45 спасатели пиротехнического расчета Невского спасательного центра вывезли снаряд на специальный полигон. Позже другие специалисты займутся утилизацией авиабомбы.