Петербуржцам предложили оформлять обычные загранпаспорта вместо биометрических

В России приостановлена выдача документов нового образца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее стало известно, что в Петербурге приостановлена выдача загранпаспортов нового образца. Полиция объяснила, что делать тем, кто уже подал заявление и оплатил госпошлину за эту услугу.

- Если выезд за пределы территории России планируется в ближайшее время, то можно оформить заграничный паспорт старого образца, который действует пять лет, - предложила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также отметила, что при отказе заявителя от государственной услуги по получению документа с электронным носителем, госпошлина будет возвращаться. А те, кто готовы подождать, когда возобновится выдача новых загранпаспортов, смогут получить документ после готовности. Об этом получателей уведомят отдельно.

По вопросам получения паспортов следует обращаться в подразделение по вопросам миграции.