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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 18:45

Суд Петербурга арестовал мужчину, который жестоко избил блогера Анну Леонову

Злоумышленник проведет месяц в СИЗО
Анастасия НУРАДИЛОВА
Злоумышленник проведет месяц в СИЗО

Злоумышленник проведет месяц в СИЗО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал мужчину, который 28 января жестоко избил продюсера и блогера Анну Леонову на Суворовском проспекте. Напомним, девушка сделала незнакомцу замечание, потому что он справлял нужду при всех в общественном месте.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «побои». Мужчина наносил удары умышленно и беспричинно. Он не менее одного раза ударил девушку по голове сзади, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Мужчину задержали 1 февраля. Обвинение ему пока не предъявлялось. 2 февраля состоялось судебное заседание. Суд выбрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В следственном изоляторе петербуржец проведет, как минимум, месяц. Мера назначена до 2 марта этого года.