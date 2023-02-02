Женщина пострадала в ДТП из-за вылетевшего в кювет автобуса в Ленобласти

Автобус вылетел в кювет в Ленобласти. Фото: vk.com/welomonosovs

Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП на дороге в Ленинградской области. Инцидент случился в Стрельне на пересечении Волхонского и Красносельского шоссе. Об этом вечером 2 февраля сообщает паблик «Мы ломоносовцы» во «ВКонтакте».

- 636-й автобус вылетел в кювет, - говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы дорожно-транспортного происшествия, в аварии есть пострадавшие. Одна из женщин, которая находилась на пассажирском сидении, получила травму ноги. В региональном ГИБДД происшествие пока не прокомментировали. Дознаватели установят причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, накануне «Газель» намоталась на столб под Петербургом. Водитель грузового автомобиля остался жив, но его состояние не уточняется.