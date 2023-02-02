Суточный показатель заболеваемости ковидом в Петербурге достиг рекордного значения

Диагноз подтвердился у 822 пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге растет заболеваемость ковидом. 2 февраля этот показатель достиг рекордного значения с начала года: за сутки диагноз подтвердился у 822 пациентов. Такую статистику приводит официальный сайт «Стопкоронавирус.рф».

- В минувшие сутки от ковида погибли девять жителей Северной столицы. 87 человек госпитализированы с подтвержденным диагнозом «коронавирус», - говорится в сообщении на официальном ресурсе.

При этом, количество выздоровевших пациентов резко снизилось: если днем ранее насчитывалось 985 человек, которые избавились от неприятного вируса, то на 2 февраля таких счастливчиков оказалось всего лишь 635 человек.

Напомним, 2 февраля в Петербурге выявлен первый в году привезенный случай заболевания корью. Диагноз поставили мужчине, который приехал из Таджикистана. Его госпитализировали и изолировали от других пациентов в медучреждении.