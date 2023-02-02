Спасатели Ленобласти эвакуировали мужчину, которому стало плохо во время рыбалки

Рыбака увезла машина скорой помощи. Фото: t.me/acclenobl

Сотрудники поисково-спасательного отряда Новой Ладоги спасли мужчину, которому стало плохо во время рыбалки. Состояние рыбака ухудшилось, когда он находился на акватории Ладожского озера. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Сообщение о рыбаке дежурной службе поступило 2 февраля. На указанное место сразу отправились спасатели, чтобы помочь мужчине, - говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие после вызова спасатели нашли рыбака, помогли ему эвакуироваться на берег. Пострадавшего отвезли в больницу сотрудники скорой помощи.

Напомним, накануне спасатели искали на Ладожском озере трех рыбаков, которые заблудились на льду. Мужчины найдены, им помогли вернуться домой. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.