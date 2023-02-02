Камеры на дорогах в Петербурге зафиксировали около 500 тысяч нарушений в январе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комплексы фотовидеофиксации в Петербурге зафиксировали более 480 тысяч нарушений правил дорожного движения за январь. Большинство из них связаны с нарушением скоростного режима. Такие инциденты составили 97 процентов от общего количества.

- Для сравнения, в январе прошлого года было зафиксировано порядка 330 тысяч нарушений, - говорится в сообщении пресс-службы Комитета информатизации и связи Петербурга.

Специалисты утверждают, что даже несмотря на то, что статистика указывает на рост количества нарушений, по конкретным адресам такие ситуации стали повторяться реже в 3-4 раза. Это касается всех районов города.

Напомним, сейчас в Северной столице работают 966 комплексов фотовидеофиксации. 44 из них – передвижные. Количество камер в городе в дальнейшем планируется увеличивать.