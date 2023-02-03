Инвесторы Петербурга вложили более 38 млрд рублей в апарт-отели в 2022 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инвесторы вложили 38,8 миллиардов в апартаменты и гостиницы в прошлом году. На втором месте офисы, а на третьем – склады и другие объекты логистики. При этом активность инвесторов снизилась на 30-40 процентов.

- Кроме трех лидирующих направлений, инвестиции были вложены в индустриальные объекты – 9,2 миллиарда рублей. Еще 8 миллиардов ушло в торговую недвижимость – микрорайонные торговые центры и стрит-ретейл, - пишет РБК.

Причем последний формат показал самую высокую устойчивость в 2022 году. Только в районных торговых центрах покупательский трафик оставался на стабильном уровне и даже иногда рос. Там сократилась доля свободных площадей, несмотря на то, что в среднем по рынку недвижимости росла вакантность.