Небольшой снег и до -7 градусов обещают в Ленобласти 3 февраля

Небольшой снег пройдет в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Облачная погода ожидается в Ленинградской области 3 февраля. В регионе пройдет небольшой и умеренный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер разных направлений подует со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -2 до -7 градусов. На дорогах ожидается снежный накат и гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такую же погоду прогнозируют в Петербурге. В городе пройдет небольшой и умеренный снег. Скорость ветра достигнет девяти метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит от двух до четырех градусов со знаком минус. На дорогах ожидается снежный накат и гололедица.