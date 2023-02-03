Снег и до -4 градусов обещают в Петербурге в пятницу, 3 февраля

В Петербурге обещают снег. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода продолжает радовать петербуржцев мягкой и снежной зимой. По крайней мере, на этой неделе. Пятница не станет исключением. За ночь город засыпало мягким снежком, а термометры с утра показывают небольшой минус. Днем будет примерно также.

- 3 февраля в Петербурге ожидается небольшой снег. Ветер северных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток составит -2...-4 градуса. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба и не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

На дорогах при такой погоде скользко - гололед и снежный накат. Поэтому водителям и пешеходам стоит быть очень внимательными. В особенности это касается загородных трасс, где температура ниже, а скорости выше.

В выходные погода будет похожей, но днем холоднее на пару градусов, а по ночам возможны заморозки до -11.