Туристический потенциал Петербурга представят на выставке в Индии

Петербург будет привлекать туристов из Индии и Азии. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург представит свой туристический потенциал на международной выставке в Дели. С 9 по 11 февраля в столице Индии пройдет традиционный форум South Asia’s Travel & Tourism Exchange (SATTE), на котором будет работать павильон города на Неве.

- В рамках работы выставки откроется тематический стенд гостеприимного Санкт Петербурга. Для гостей экспозиции подготовлена насыщенная деловая программа: пресс-конференции, презентации, деловые встречи, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма.

Власти Северной столицы надеются на привлечение путешественников из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По предварительный оценкам, турпоток из этого региона может составить до пяти миллионов человек в год.

Кроме традиционных плюсов Петербурга в виде архитектуры, истории, культуры, туристов должны привлечь высокое качество услуг и доступные цены.