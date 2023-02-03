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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 5:59

Видео с опрокинувшейся на КАД Петербурга бетономешалкой появилось в соцсетях

Машину убрали с дороги только ночью
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На КАД перевернулась бетономешалка. Фото: vk.com/spb_today

На КАД перевернулась бетономешалка. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с опрокинувшейся на КАД Петербурга бетономешалкой. Авария произошла накануне вечером, но тяжелая машина лежала на трассе до полуночи. Пока движение не стало тише и не появилась возможность пригнать кран для эвакуации грузовика.

- Бетономешалка лежит и мешает в левом ряду на 38-м километре внешней стороны КАД. Что их всех в левый ряд тянет? - удивлялись очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

А шутники из числа пользователей соцсетей в комментариях писали, что на о она и мешалка, чтобы мешать. Правда, уже не бетон, а машинам.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал воитель перевернувшегося грузовика, его состояние уточняется. Саму бетономешалку убрали краном.