Платные парковки в Петербурге вернулись к штатному режиму работы

Парковка в центре снова стала платной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Парковка в центре Петербурга снова стала платной. Она вернулась в штатный режим работы после вчерашнего сбоя в системе оплаты, из-за которого машины стоял на выделенных местах совершенно бесплатно. Но сейчас все технические проблемы устранены.

- Уважаемые автовладельцы! Зона платной парковки работает в штатном режиме. Не забывайте оплачивать парковочные сессии, - сообщает пресс-служба «Городского центра управления парковками Петербурга».

По всем вопросам можно звонить на горячую линию центра: 417-50-00.

Напомним, что накануне в Петербурге произошел массовый сбой цифровых сервисов. Перестали открываться сайты Горздрава, Госуслуг Петербурга и другие. С онлайн-карты исчез весь транспорт, нельзя было узнать время его ожидания.

Сейчас сервисы частично восстанавливаются. Портал Горздрава уже работает, Госулуги - частично, а портал «Наш Санкт-Петербург» пока недоступен.