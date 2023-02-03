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НовостиАвто3 февраля 2023 6:56

Платные парковки в Петербурге вернулись к штатному режиму работы

Накануне стоянка была бесплатной из-за сбоя в системе оплаты
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Парковка в центре снова стала платной.

Парковка в центре снова стала платной.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Парковка в центре Петербурга снова стала платной. Она вернулась в штатный режим работы после вчерашнего сбоя в системе оплаты, из-за которого машины стоял на выделенных местах совершенно бесплатно. Но сейчас все технические проблемы устранены.

- Уважаемые автовладельцы! Зона платной парковки работает в штатном режиме. Не забывайте оплачивать парковочные сессии, - сообщает пресс-служба «Городского центра управления парковками Петербурга».

По всем вопросам можно звонить на горячую линию центра: 417-50-00.

Напомним, что накануне в Петербурге произошел массовый сбой цифровых сервисов. Перестали открываться сайты Горздрава, Госуслуг Петербурга и другие. С онлайн-карты исчез весь транспорт, нельзя было узнать время его ожидания.

Сейчас сервисы частично восстанавливаются. Портал Горздрава уже работает, Госулуги - частично, а портал «Наш Санкт-Петербург» пока недоступен.