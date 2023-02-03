Наркоман заманил домой и изнасиловал 14-летнюю школьницу в Петербурге

Полиция задержала 32-летнего наркомана за изнасилование 14-летней школьницы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Красногвардейского района Петербурга задержала 32-летнего наркомана, которого подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы. По словам девочки, она познакомилась с мужчиной в мессенджере Telegram. Они встретились, пошли к нему домой. Там-то все и случилось. Причем изнасилование, по словам школьницы, произошло еще летом. Но в полицию она заявила только сейчас.

- При обыск в квартире подозреваемого изъяты порошок белого и серого цвета, фрагменты пропитанной наркотиком бумаги - «марок», пакеты для фасовки, электронные весы, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

В полиции предполагают, что мужчина занимался распространением наркотиков. Но пока в отношении него возбуждено уголовное дело за изнасилование несовершеннолетней. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.