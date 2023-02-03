Цифровые сервисы Петербурга начали возвращаться к работе после масштабного сбоя

Сервисы восстанавливаются, но пока работают не все. Фото: gorod.gov.spb.ru

Петербургские цифровые сервисы постепенно восстанавливаются после масштабного сбоя, произошедшего накануне. Уже снова работает сайт Горздрава («Здоровье петербуржца»), через который идет запись к врачам, но портал «Наш Санкт-Петербург» по-прежнему недоступен.

Сайт Госуслуг Петербурга работает с ошибками. Он открывается, но «криво». Зато - вот уж радость для автомобилистов -- восстановлена работа системы оплаты платной парковки. И теперь припарковаться в центре бесплатно не получится.

Напомним, что причиной сбоя стали технические проблемы в работе распределенного регионального центра обработки данных. Сейчас над восстановлением его функций работают специалисты.