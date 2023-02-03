Один человек погиб и 14 спасены на пожаре в жилом бараке в Ленобласти

Пенсионерка погибла на пожаре в Шлиссельбурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смертельный пожар произошел в Кировском районе Ленобласти. Раним утром 3 февраля на улице Жука в Шлиссельбурге загорелся двухэтажный деревянный жилой барак. Огонь моментально охватил старый дом.

- В 06:33 о пожаре. Горела обстановка в доме барачного типа общей площадью 65 квадратных метров. Спасателями было эвакуировано 14 человек, в том числе четверо при помощи выдвижной лестницы. К сожалению, еще одного человека передали бригаде скорой помощи без признаков жизни, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе областного управления МЧС.

По предварительным данным, погибла 71-летняя пенсионерка, жившая в квартире, где произошло возгорание.

В 7:20 пожар был потушен. Причины ЧП выясняют дознаватели отдела надзорной деятельности по Кировскому району Ленобласти.