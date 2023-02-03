Четверых рыбаков оштрафовали за выход на лед в Петербурге

Четверо рыбаков оштрафованы за выход на лед в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четыре рыбака вынуждены будут заплатить штрафы за выход на лед в Санкт-Петербурге. Несмотря на постоянные предупреждения спасателей о том, что выходить на лед, особенно рек, опасно, а также запрещено, любители подводной ловли продолжают гулять по тонкому льду. Об этом рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте.

- В ходе проверочных мероприятия были обнаружены четверо жителей Петербурга. Мужчинам от 40 до 70 лет. Они занимались рыбалкой на льду рек Малой Невы и Малой Невки, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники, проводившие рейд, добрались до рыбаков-нарушителей. С мужчинами провели разъяснительные беседы, а также назначили наказание. Рыбакам досталось по-полной - максимальные штрафы в размере до пяти тысяч рублей каждому.

Напомним, что до 15 апреля категорически запрещен выход на лед везде в Петербурге, крове Финского залива.