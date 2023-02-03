Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 14% в Петербурге за неделю

В Петербурге на 14% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за минувшую неделю на 14,1 процентов выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом 3 февраля 2023 года рассказали в Роспотребнадзоре города. Так, заболеваемость регистрировалась на уровне недельного эпидемического порога.

- По результатам вирусологического мониторинга продолжается активная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, среди находок основные доли составили сезонные коронавирусы, РС-вирус, риновирусы. Среди вирусов гриппа нарастает количество лабораторного подтверждения вируса В, также регистрируются заболевания, вызванные вирусом гриппа А/Н1N1/09, - рассказали в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что заниматься самолечением очень вредно. При первых симптомах заболевания следует обращаться к врачу.

Помимо этого важно заниматься профилактикой заболевания: тщательно мыть руки, проветривать помещения, вести здоровый образ жизни и избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания.